Quello tra Denzel Dumfries e Theo Hernandez sarà uno dei duelli chiave della finale di Supercoppa tra Inter e Milan. Un duello che in passato è spesso sfociato in qualche rissa tra i due. "Si aggiornano battaglia dopo battaglia e la nuova pagina verrà scritta proprio in Supercoppa. Per l’olandese “maiconeggiante” e per il francese declinante, dunque, il rendez-vous è a Riad, qui dove proprio “l’equilibrio” è sacro. Stavolta, poi, i nemici si presentano al tavolo delle trattative con spirito diverso: Dum Dum pare spinto dal vento del deserto dopo le due perle contro la Dea; la doppietta di Hernandez contro la Juve, invece, è tutta al negativo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Dumfries e Theo, senza saperlo, si trovano nel posto giusto e nel giusto momento storico: non c’è città più adatta di questa per una pace – forzata, ovviamente - tra antichi nemici. Sul pullman scoperto l’olandese aveva sollevato un fotomontaggio passato da alcuni tifosi in delirio. Nell’immagine si vedeva lo stesso Denzel tenere al guinzaglio un cagnolino con la faccia di Hernandez. Poco prima, nel derby della stella vinto dall’Inter, i due si erano rimessi le mani addosso, come da tradizione: doppia espulsione. Non sono casi isolati, questa è una commedia a episodi: c’è quello del febbraio 2022 con rosso del francese per un fallo sull’olandese; c’è quello del settembre dello stesso anno con doppio giallo per rissa già al 9’ e successivo braccio largo di Theo graziato dall’arbitro. Dalla Serie A il duello è volato oltre, si è accesso in semifinale di Champions e con le nazionali, direttamente nel girone dell’Europeo 2024".