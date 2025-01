Il capitano nerazzurro non sta attraversando un buon momento, stasera in campo contro il Milan per tornare decisivo

Gianni Pampinella Redattore 6 gennaio - 10:00

In conferenza lo ha detto con una tranquillità disarmante: "È il mio periodo peggiore". Segno che Lautaro vive il momento con una certa tranquillità dimostrando quanto sia cresciuto negli ultimi anni. Un periodo un po' così che si trascina dall'inizoo della stagione e che il capitano nerazzurro spera possa superare già a partire da questa sera. "Non è ben chiaro quale sia il gesto apotropaico secondo i costumi sauditi. Di certo, però, tra gli argentini funziona più o meno come tra gli italiani: le mani di Lautaro sono andate giù di colpo, rapide come un tiro nell’anno magico della stella, appena ha sentito confondere il suo nome con quello del gemello costretto oggi alla panchina", sottolinea la Gazzetta dello Sport.