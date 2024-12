L'aneddoto dell'olandese: "Ho cominciato col sassofono sei mesi fa. So fare Tanti auguri e poco altro, ma ci do dentro. Mi piacerebbe accompagnare De Vrij"

Anche tanti temi extra-campo affrontati da Denzel Dumfries nella sua intervista concessa ai microfoni di Repubblica. L'esterno dell'Inter ha raccontato così la sua nuova passione per il sassofono: «Ho cominciato sei mesi fa. So fare Tanti auguri e poco altro, ma ci do dentro. Mi piacerebbe accompagnare De Vrij, bravo pianista. E voglio suonare la musica tradizionale del Suriname, il Paese di cui è originaria mia madre».