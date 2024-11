Ezio Rossi era in campo in occasione dell'ultimo successo al Bentegodi del Verona contro l'Inter, e proprio un suo gol decise la sfida del 9 febbraio 1992. L'ex difensore e allenatore degli scaligeri ne ha parlato a L'Arena: "Spero che questo tabù finisca, anche se oggi è molto complicato per i gialloblù. Avevo preso una brutta botta col Milan ed ero rimasto fermo una settimana. Due costole rotte. Dal lunedì al giovedì mi allenavo in bicicletta col professor Sassi. Al venerdì mister Fascetti mi fa: "Non ti tirerai indietro domenica? Devi marcarmi Berti". Io accettai da folle. Perchè facevo fatica a respirare. La vigilia del match un ragazzo dei Redskins mi portò un corpetto da football americano, quello con le stecche di protezione dentro. Mi stava bene e giocai".