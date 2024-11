Lautaro: “Sabato gioco Verona-Inter, poi dormo, poi sto con i bambini e poi…”

Lautaro Martinez ha raggiunto Diego Maradona nella classifica marcatori dell'Argentina, al quinto posto dei marcatori all-time, grazie al gol decisivo nel successo sul Perù per 1-0. Il 32° gol di Martinez per la sua nazionale ha deciso la gara di qualificazione mondiale a Buenos Aires e ha rafforzato la posizione dell'Argentina in cima alla classifica sudamericana.