"Inzaghi lo ha sempre schierato titolare in Champions (in 4 su partite su 4), lanciandolo invece dal 1’ soltanto una volta in campionato in 12 partite. Per il resto in Serie A Taremi ha giocato qualche scampolo nei finali di gara, superando la mezz’ora in campo soltanto contro il Monza. Con un Lautaro che fin qui ha viaggiato a corrente alternata e un Thuram arrivato stanco alla sosta, in casa Inter ci si aspetta che l’ex punta del Porto possa vestire i panni del nuovo riferimento in attacco, portando un buon contributo anche in termini realizzativi con un programma gare così serrato", aggiunge il quotidiano.