Arrigo Sacchi, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha elogiato l'inizio di stagione dell'Inter, auspicando che possa essere protagonista sia in Italia che in Europa: "L'Inter ha un organico pronto per lottare sia in campionato sia in Champions League. Lo sostengo da tempo e credo che questo inizio di stagione abbia dato conferme in questo senso. Simone Inzaghi ha a disposizione giocatori di elevato valore tecnico e di notevole esperienza internazionale. Per questo ritengo che possa arrivare tranquillamente in fondo a tutt'e due le competizioni.