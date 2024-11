La sua favorita qual è?

«L’Inter subisce qualche gol in più dello scorso anno, ma ha dimostrato il suo valore ed è un pelo in vantaggio rispetto alle altre. Con Conte anche il Napoli però è da temere».

Vittorie contro Inter e Real, ko contro il Parma e 3-3 a Cagliari: qual è il vero Milan?

«Spero quello del derby e del Bernabeu. Peccato non ci sia stata continuità di rendimento».

Quanto peserà l’assenza di Vlahovic?

«Non sta segnando come alla Fiorentina, ma è un punto di riferimento per la Juve. Meglio non trovarselo contro».

Leao invece è tornato al top.

«Rafa è il più forte del Milan, quello che fa la differenza. Non capisco chi non ha pazienza: vedrete a maggio quante partite ci avrà fatto vincere. Non saranno poche... Bisogna togliergli un po’ di pressione».

Cosa succede a Theo Hernandez?

«Vale lo stesso discorso fatto per Leao: cosa si aspetta la gente da un terzino sinistro? Cinquanta assist e dieci gol in una stagione? È reduce da quattro annate super e può starci che dopo l’Europeo non abbia iniziato al massimo».