Il classe 2002, prodotto del settore giovanile dell'Inter, si sta mettendo in mostra in Serie A con il Venezia

Dopo due stagioni in Olanda con il Volendam e una in Serie B con la Sampdoria, Filip Stankovic sta dimostrando il suo valore anche in Serie A: il portiere classe 2002, prodotto del settore giovanile dell'Inter, si è conquistato una maglia da titolare a Venezia, e con le sue grandi prestazioni sta facendo molto parlare di sè.

Jasper Van Leeuwen, ex direttore sportivo del Volendam, ne ha parlato ai microfoni di TuttoVenezia: "Non sono un grande esperto di portieri in particolare, ma quello che posso dire è che lui è davvero eccezionale, in particolare per i riflessi che ha. Non ho mai lavorato con un portiere che avesse più riflessi di lui fino ad ora.