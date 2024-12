"La parata più difficile? Il tiro di Lukaku, che è finito sul palo. Rigore? Lo conosco dai tempi dell'Inter, si fermava sempre a fine allenamento, io ero quarto portiere mi teneva lì e si allenava sempre, calcia benissimo i rigori. Oggi sono andato a sensazione, non ho studiato niente. Gli faccio i complimenti per la stagione e gli auguro sempre il meglio. Se ho temuto che si fermasse? No, ho guardato qualche rigore ovviamente, ma avevo la sensazione che non si fermasse visto che ci siamo fermati tante colte a calciare e ho pensato che stavolta, visto che mi conosce, non si ferma. Ho battezzato un angolo e sono andato forte".