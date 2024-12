Stankovic è ancora dell'Inter? La formula della cessione

Stankovic è in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Venezia. Il club lagunare può riscattare il portiere per circa 2 mln di euro. Il diritto può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni ma, in ogni caso, l'Inter, si è riservata il 50% sulla futura rivendita.