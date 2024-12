«Non giocando spesso, penso vada alla ricerca di una squadra dove trovare più spazio. Non credo ci sia bisogno di presentare Skriniar: tutti sanno chi è».

In attacco Motta è a posto?

«Secondo me sì: rientrerà Milik, Vlahovic è una certezza e ora che Gonzalez è recuperato, qualche gol lo farà».

Per la corsa scudetto l’Inter ha bisogno di un rinforzo?

«Per me è la favorita così com’è: ha la rosa più forte e Inzaghi è uno dei migliori al mondo».

«I giocatori di talento li ha, ma ha perso punti in partite chiave. Se non partirà nessuno, non credo farà operazioni importanti».