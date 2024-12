La rosa a disposizione di Simone Inzaghi sembra essere adeguata per le tre competizioni, nonostante gli infortuni, specialmente in difesa, abbiano ridotto le rotazioni del mister piacentino. Beppe Marotta, qualche giorno fa, ha chiarito come l'Inter non sia intenzionata a comprare qualcuno: "A gennaio credo non interverremo per due motivi: abbiamo una rosa competitiva che risponde agli obiettivi e poi a gennaio non offre spesso occasioni. Siamo l'Inter, abbiamo un livello alto e credo non faremo nulla: abbiamo una rosa che dà garanzie", ha detto ai microfoni di Sky.