Oggi abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol ci siamo abbassati e quando succede la squadra avversaria viene in area e ogni palla in area è una situazione pericolosa. Abbiamo preso gol in una situazione in cui possiamo fare meglio dal punto di vista dell'aggressività. Non abbiamo concluso nel modo giusto le occasioni che abbiamo creato per vincere la partita. Nello spogliatoio ci siamo detti che dobbiamo organizzarci sì, ma andare avanti per non far prendere campo alla squadra avversaria. Così nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e nel secondo tempo abbiamo avuto delle chance ma non abbiamo finalizzato.

-12 pari su 19 partite come se li spiega?

Sicuramente qualche pareggio di troppo specie in quelle gare in cui siamo andati in vantaggio. C'è una rosa giovane, qualche infortunio di troppo che non è mai stato un alibi per questa squadra. Recupereremo i ragazzi che oggi hanno fatto questo sforzo fisico per recuperare per la gara di martedì con l'Atalanta.

-La prestazione di Douglas Luiz? E Cambiaso come sta?

Per me ha fatto un'ottima prestazione. Sono contento perché abbiamo bisogno di giocare in forma per poter gestire le tante partite da affrontare. Cambiaso dopo l'infortunio con il Bologna ha avuto difficoltà a rientrare con la squadra. Lo ringrazio perché è sotto infiammatori per allenarsi ed entrare. Speriamo che il fastidio che ha passi in fretta e che riprenda la condizione fisica perché è un giocatore che può aiutare la squadra ad alzare il livello.

(Fonte: DAZN)