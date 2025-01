La quarta partita della ventesima giornata di Serie A, regala il derby della Mole. Nella Juve tante assenza con Thiago Motta che lancia dal 1' Douglas Luiz, mentre in attacco Nico Gonzalez agirà da falso nueve. Nel Torino, che non vince contro i bianconeri dal 2015, Vanoli si affida ad Adams in attacco.