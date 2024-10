Lo storico ex preparatore atletico del Milan svela tutte le controindicazioni del giocare su un terreno artificiale

L'incognita più grande del match di questa sera contro lo Young Boys per l'Inter sarà il fatto di giocare su un campo interamente sintetico. Una novità, sottolineata anche da Simone Inzaghi , che implica un approccio differente alla velocietà e ai rimbalzi del pallone, oltre a una diversa sollecitazione di muscoli e articolazioni.

Daniele Tognaccini, storico ex preparatore atletico del Milan, spiega quelle che possono essere le difficoltà e gli eventuali problemi del giocare su un terreno sintetico: "Anche se i campi sintetici attuali, quelli di ultima generazione sono migliori rispetto al passato, rimangono molto differenti da quelli normali. Il fisico dell'atleta è sollecitato sotto l'aspetto elastico e traumatico in maniera diversa. I muscoli quando sono attivi vibrano e su un campo sintetico le frequenze di queste vibrazioni sono quattro-cinque volte superiori. Di conseguenza, tutto il sistema di controllo del corpo va a farsi friggere. E non solo, c'è anche il post".