Chi vincerà il Mondiale per Club? Intervistato da Diletta Leotta per DAZN, l’ex numero 10 della Roma Francesco Totti ha risposto così sulle italiane e non solo.

“Sia l'Inter sia la Juve sono grandi squadre, competitive e conoscendo le società faranno di tutto per vincerlo. Trionfare in un Mondiale è il sogno di tutti fin da piccoli, difficile anche spiegare cosa voglia dire - ricorda Totti pensando al 2006 - . Vorrei scendere in campo con la squadra più forte che ci sarà, il Real Madrid, che sapete era il mio sogno se non ci fosse stata la Roma. Credo che Haaland e Mbappè saranno i marcatori, poi ci potranno essere altre sorprese.