A destra tocca a Dumfries, a sinistra Dimarco con Asllani in cabina di regia e Barella e Zielinski come mezzali. In avanti confermato il turno di riposo per Thuram, tocca a Taremi con Lautaro. Presa anche una decisione su Frattesi che, nonostante non sia al 100%, va comunque in panchina.