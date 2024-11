Visnadi: “Lautaro anonimo e troppe proteste. Viene da chiedersi se…”

"Potrà sembrare strano, ma è come se proprio il suo maestro non riuscisse a sfruttare le sue doti. Oppure no, forse è lui che quello spunto ormai ha smarrito. Esce a testa alta, sceglie di prendersi in faccia anche l’ultimo coro di insulti. Per Lautaro un’altra serata come tante in questa stagione, un’altra partita a lungo anonima, un tiraccio alto a metà del primo tempo, qualche corsa, molto meno efficaci di un anno fa, e tante proteste, di quelle che non fanno grande onore a un capitano. Finora va così, e non sembra nemmeno che i gol tanto attesi e infine arrivati (l’ultimo, decisivo col Venezia) siano serviti a sbloccarlo, come sempre si dice di un bomber prima a digiuno. A vedere il Lautaro di quest’anno, c’è qualcuno che può immaginare si sia appena lamentato per essere finito dietro Haaland e Mbappé nella classifica del Pallone d’Oro?"