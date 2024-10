Johann Vogel, ex centrocampista svizzero con un breve trascorso in Italia con la maglia del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra irripetibile dove avevi la possibilità di scegliere qualsiasi cosa, dai mobili per la casa ai vestiti di Dolce e Gabbana. Ogni aspetto, anche il più piccolo, era pensato per vincere. Il Milan di oggi è un'altra cosa, e lo è anche in campo. Leao, Theo, Morata… sono ottimi giocatori, ma imparagonabili a Maldini e agli altri. Per questo preferisco guardare l'Inter".