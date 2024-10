Marotta: “L’Inter mi ha permesso di raggiungere traguardi prestigiosi”

Dal presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Ciro Immobile. Tantissimi i personaggi del mondo dello sport, e non solo, che questo pomeriggio hanno ricevuto a Roma, presso Palazzo Valentini, il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024, giunto alla sua seconda edizione e realizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con USSI, AIPS Europe e Fondazione Artemisia. “Sono molto orgoglioso di ricevere questo ambito riconoscimento - dice in video collegamento Marotta -. Per me è motivo di vanto e lo condivido con tutta l’Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi".