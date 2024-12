Anche Marcus Thuram è sembrato molto colpito emotivamente da quello che stava succedendo in campo a Edoardo Bove

Edoardo Bove al 17' di Fiorentina-Inter si è accasciato improvvisamente a terra. I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l'intervento dell'ambulanza. Mentre si stava allacciando le scarpe Bove è crollato a terra, svenuto. Subito sono stati chiamati i soccorsi, i giocatori viola sono corsi a chiamare l'ambulanza e ad affrettare perché intervenissero. L'ex romanista è stato trasportato all'ospedale di Careggi.

Grandissimo choc anche tra i giocatori dell'Inter, con Calhanoglu, Dumfries, Barella e Dimarco subito a chiamare soccorsi e a cercare di far entrare l'ambulanza. Anche Marcus Thuram è sembrato molto colpito emotivamente da quello che stava succedendo in campo. Come si evince da questa reazione, testimoniata dalle foto sul campo: