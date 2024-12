L’Inter ha preferito guardarsi le spalle in casa dei campioni di Germania. È caduta quando ormai sembrava avere il pareggio in mano, all’ultimo minuto, fallendo anche il record di imbattibilità della Champions (nessuno ha mai chiuso le prime sei gare senza subire gol). La delusione è grande, però i nerazzurri se la sono un po’ cercata. Inzaghi ha preparato una partita difensiva, molto cauta, troppo. Sommer ha rischiato poco, benché i tedeschi in avvio abbiano colpito una traversa; il suo collega Kovar mai . Del resto la scelta di Simone è stata chiara già nel momento in cui ha deciso di schierare appena quattro dei suoi titolarissimi (Sommer, Bastoni, Calhanoglu, Thuram), in parte a causa degli infortuni (Acerbi, Pavard, Dumfries) e in gran parte per scelta (Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro).