Luca Marchegiani ha parlato della partita dell'Inter contro il Bayer e si è soffermato in particolare sulla titolarità di Taremi. «La partita contro il Leverkusen è importante. Taremiè sempre stato titolare in questa Champions e sicuramente si aspettava di giocare in questa partita. Credo abbia un po' di pressione addosso perché ha segnato solo su rigore un gol, ma come ha detto Inzaghi lui si sente dentro la squadra, sente la fiducia dell'allenatore sono convinto che farà una buona partita sono convinto. Importante la scelta di Thuram vicino a lui perché solo col City e il Lecce sono partiti insieme perché per il resto aveva scelto sempre Lautaro in CL», ha detto l'ex portiere sull'attaccante nerazzurro.