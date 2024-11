L'Inter riprende il proprio cammino in campionato affrontando al Bentegodi il Verona. Per l'occasione non ci sarà Calhanoglu, tenuto precauzionalmente a riposo dopo il problemino muscolare accusato in Nazionale: al suo posto giocherà Asllani. Un'occasione da non sprecare per il centrocampista albanese, come ricorda Libero: "Come Calhanoglu c'è solo Calhanoglu e a suffragio di questa tesi ci sono le impressionanti statistiche raccolte dal centrocampista turco, primo in Serie A per accuratezza dei passaggi, per tackles vinti, per passaggi che portano un compagno all'assist, e ancora, secondo per passaggi che capovolgono il fronte, terzo per passaggi in avanti, quindi in verticale".