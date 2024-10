"Dopo aver perso in estate i big Retegui e Gudmundsson, e avere la rosa falcidiata dagli infortuni (Vitinha è l’ultimo), la necessità è correre ai ripari per migliorare una classifica deprimente: il Genoa è penultimo, con un punto di vantaggio su Monza e Venezia. Così nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per il club ligure Gaston Pereiro, il trequartista uruguaiano svincolato dopo l’esperienza al Cagliari. Per Gilardino però l’innesto del sudamericano 29enne non è sufficiente. Così il tecnico, che a sua volta è in una posizione delicatissima preme per l’arrivo di Supermario, 34 anni, svincolato dopo l’avventura in Turchia all’Adana e già proposto dall’agente Raiola", scrive il Corriere della Sera.