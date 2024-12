Alessandro Bastoni, nel corso della sua intervista a Libero, ha confermato di aver ricevuto offerte per lasciare l'Inter. Offerte rispedite al mittente dal difensore nerazzurro, che non ha alcuna intenzione di separarsi da Milano e dalla sua attuale squadra.

"Offerte? Sì, qualcuno mi ha cercato, ma ho sempre dato massima priorità all’Inter. C’è una vita oltre al calcio e la mia famiglia sta benissimo qui. Gioco in un’Inter al top che lotta per vincere in ogni competizione, non ho mai avuto mezzo pensiero sulla necessità di dover cambiare"