"Nessuno è inamovibile in questa Inter. Ma la coppia Thuram e Lautaro è quella di cui Inzaghi non ha mai fatto a meno in A, se non quando l'argentino (in due occasioni) ha dato forfait per infortunio. E così sarà anche lunedì con il Como e poi il 28 a Cagliari. C'è distanza con le alternative, almeno in questo momento. Taremi non sta dimostrando un buon feeling con la porta, Arnautovic nonostante il gol in coppa resta in bilico, Correa è in risalita ma non al punto di insidiare i due. Thuram è in stato di grazia, una forma psicofisica eccellente. Lautaro invece sta litigando con la porta, ma Inzaghi vuole farlo sbloccare: impensabile, allora, che resti fuori proprio lui".