Nonostante l'emergenza in difesa, la linea del club nerazzurro rimane quella di non intervenire sul mercato a gennaio

In vista della Supercoppa, per Simone Inzaghi arrivano non buone notizie dall'infermeria. Infatti il tecnico dovrà fare a meno di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. I due resteranno ad Appiano con l'obiettivo di recuperare in vista della gara di campionato contro il Venezia. Con una difesa falcidiata dagli infortuni e in vista di gennaio, l'Inter andrà sul mercato?