Al termine di Napoli-Venezia, Antonio Conte ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Raspadori ce la stiamo inventando come scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo. Penso che aggiungere qualità durante partite bloccate può rappresentare per noi un'opzione veramente importante. Sono contento per lui perché è un ragazzo che si allena in maniera seria. è coinvolto nel progetto. Questa è una squadra che non ha tanti gol nei singoli giocatori, per questo dobbiamo essere bravi a cercare delle soluzioni".