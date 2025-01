"La D2 sulle fasce, Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, e la ThuLa in attacco. Sono queste le certezze di Simone Inzaghi. Il duello Dumfries-Dominguez, sulla destra dell’Inter, la sinistra del Bologna, può diventare cruciale perché lì si misureranno due giocatori molto diversi, anzi opposti. La potenza di Dumfries contro l’agilità di Dominguez. Muscoli contro tecnica. Lì potrebbe crearsi uno squilibrio, ma a priori non sappiamo dire da quale parte si inclinerà il piano: Dumfries negli ultimi tempi è stato debordante e Dominguez ha incantato per rapidità di piede e intelligenza, sempre che Vincenzo Italiano non prepari una sorpresa, per esempio Orsolini a destra e Ndoye a sinistra, ma in vigilia i segnali vanno nella direzione di Dominguez a sinistra. Nell’attacco interista ritorna la coppia dello scudetto 2025, però i ruoli si sono invertiti: un anno fa Martinez segnava caterve di gol, oggi il capocannoniere dell’Inter in Serie A è Thuram con 12 reti. L’argentino, in Serie A, di reti ne ha segnate sei, la metà esatta. Un’inversione non necessariamente malefica, la crescita di Thuram è più importante della flessione realizzativa di Lautaro, non si può pretendere che un attaccante faccia piovere gol in ogni benedetta stagione", aggiunge il quotidiano.