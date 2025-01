Inter-Bologna, le probabili formazioni: come può cambiare l’XI di Inzaghi

Tempo per tirare il fiato non ce n'è. L'Inter sa che è reduce da un filotto importante in campionato, ma non può fermarsi: domani al Meazza arriva il Bologna e con tre punti potrebbe avvicinarsi alla vetta occupata dal Napoli. In ballo c'è quell'asterisco che tre stagioni fa costò lo scudetto ai nerazzurri, proprio contro il Bologna. Quest'anno non è l'unico, considerando che da recuperare c'è anche la partita con la Fiorentina. Ma bisogna pensare a una cosa per volta.