Bove, arriva l’ok al defibrillatore sottocutaneo. Poi saluterà la Fiorentina

È stata una scena terribile agli occhi di chi era in campo e per chi l'ha vista in tv. Durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si è accasciato sul prato verde dello stadio Franchi all'improvviso. Ha dovuto lottare con la morte: è stato soccorso dai medici costretti ad utilizzare il defibrillatore per rianimarlo. Il calciatore della Fiorentina si trova ricoverato da allora all'ospedale Careggi di Firenze e sarà dimesso settimana prossima. Per quanto il club viola abbia fatto calare il silenzio sulle condizioni del ragazzo, sembra ormai scontato che verrà impiantato sotto pelle un defibrillatore. Era successo a Eriksen dopo il malore all'Europeo.