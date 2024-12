"Lo scontro con Dumfries, il cambio della maglietta e poi Bove va giù Cataldi fra i primi ad aiutarlo: gli sposta la lingua per permettergli di respirare Cataldi davanti all’ambulanza che sta per portare via Bove getty di Alberto Polverosi e Francesco Gensini I l gelo sul Franchi, la paura, il terrore. Edoardo Bove crolla a terra, quasi davanti alla panchina dell’Inter. È il minuto 17, fino a quel momento Edoardo non ha dato cenni di malessere, correva e si batteva come fa sempre. Qualche minuto prima, su un calcio d’angolo dell’Inter, si è allacciato con Dumfries nell’area viola, è caduto sul fianco sinistro, l’arbitro ha fischiato una punizione a suo favore per un tocco di mano dell’interista e nel contrasto si è ritrovato con la maglietta strappata. È andato verso la sua panchina per cambiarla e per una decina di secondi è rimasto a torso nudo. È rientrato e ha ripreso a correre. Minuto 17. Al 17’ il gioco è fermo, la palla lontana e d’improvviso Bove va giù. La scena, ripresa dal telefonino di uno spettatore della tribuna, fa paura. Edoardo è in ginocchio, davanti a Dumfries, come se si stesse sistemando le scarpette, si rialza, fa un passo, due, tre, ne contiamo nove, poi comincia a barcollare e va giù. Se ne accorgono per primi Dumfries, Barella e Calhanoglu, urlano verso la panchina della Fiorentina per chiamare il medico in campo. Lo stesso fa Doveri. Corre Beltran verso il suo compagno, mentre Gosens e Cataldi si inginocchiano per girargli la testa, Danilo gli sposta la lingua per evitare che non affoghi. Bove è privo di conoscenza. Kean, lì vicino, si mette le mani nei capelli, De Gea corre dalla sua porta verso il punto dove è crollato. De Vrij è disperato, non sa dove guardare", riporta il Corriere dello Sport.