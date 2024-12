Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato anche a DAZN dopo il malore accusato da Edoardo Bove: “Volevo dimostrare la nostra vicinanza come Inter, i giocatori, lo staff, i nostri tifosi, ma in generale come rappresentante del mondo del calcio. Siamo una comunità, quando si vivono momenti così delicati emotivamente, dobbiamo stringerci tutti attorno a questo ragazzo di 22 anni. La speranza è che possa uscirne velocemente e nel migliore dei modi.