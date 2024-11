Cosa dicono i numeri

Può festeggiate anche Inzaghi, dunque. Il tecnico nerazzurro, infatti, fa una gran fatica a fare a meno di Calhanoglu. Soprattutto da quando lo ha trasformato in regista. Cambia tutto quando c’è lui in campo. E i numeri sono lì a confermarlo. Non considerando la prima stagione interista, nella quale ha sempre fatto la mezz’ala, il turco si è rivelato una sorta di ago della bilancia per le fortune nerazzurre. La media punti tra quando lui ha giocato almeno uno spicchio di partita e quando è rimasto fuori, per infortunio, squalifica o semplice riposo, è addirittura di mezzo punto: 2,23 contro 1,71. Netto anche il gap nella percentuale di vittoria. Con Calha, l’Inter vince quasi il 70% delle volte (69,3). Quando manca, fatica ad arrivare al 50% (47,6). C’è da dire che, almeno, nelle ultime 3 uscite (a Roma è rimasto in campo meno di un quarto d’ora), l’Inter ha saputo cavarsela. La convinzione, però, è che, se ci fosse stato lui, la Juventus non sarebbe riuscita a rimontare e pareggiare, dopo il doppio vantaggio. Già perché Calhanoglu non è soltanto un regista illuminato, ma anche un elemento di fondamentale equilibrio. Fa sempre attenzione a far sì che la difesa non sia mai scoperta o sguarnita. E, soprattutto, ha una sensibilità per i potenziali pericoli che non tutti i suoi compagni possiedono.