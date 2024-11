Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha commentato così il momento dell'Inter dopo la vittoria contro l'Empoli: "L'Inter fino all'espulsione di Goglichidze non mi era piaciuta, non stava facendo una buona partita, era nel panico: poi quell'errore ha stappato la partita. Frattesi? Io impazzisco per i Pedri e De Jong per la qualità, ma ho sempre detto che deve giocare lui e non Barella perché il campo me lo dice. Loro due insieme? E che fai, metti fuori Mkhitaryan che è di un altro livello? Davanti alla difesa c'è Calhanoglu e Zielinski che è un fenomeno, quando starà bene vedremo. Nell'idea di Inzaghi giocheranno sempre Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan: lui per non togliere Barella e metterlo in competizione con Frattesi, che l'anno scorso ha fatto molto meglio e anche quest'anno lo sta facendo, gli dirà sempre che è il suo 12esimo perché lui non rompe i coglioni perché è un bravo ragazzo e tira dritto. Ma è una mancanza di rispetto.