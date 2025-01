Dopo la vittoria in casa dello Sparta Praga, l'Inter è ora al quarto posto nella classifica generale. Manca poco per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, un punto nell'ultima partita a San Siro contro il Monaco.

"La situazione migliore è quella dell’Inter. Dall’alto dei 16 punti, e del quarto posto in classifica, alla pari con l’Arsenal ma con peggiore differenza reti, ora basta un pareggio. Un punto con il Monaco, a San Siro, mercoledì prossimo, per entrare nel G8 evitando i playoff. Il successo consegnerebbe a Inzaghi una delle quattro teste di serie, importantissimo in prospettiva tabellone simil tennis che conduce alla finale. Con il Monaco sarà tutto tranne che facile: i francesi hanno 13 punti, sono sicuramente ai playoff e, con una vittoria, possono sognare gli ottavi. Sarà una sfida apertissima, ma l’Inter parte in vantaggio", analizza La Gazzetta dello Sport.