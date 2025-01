Dopo il pareggio col Bologna, che Lautaro ha definito "due punti buttati", l'Inter torna a vincere. È proprio il capitano nerazzurro ad aprire le marcature nella vittoria per 3-1 contro l'Empoli. "Un tracciante di Lautaro a inizio ripresa illumina a giorno San Siro e mostra la strada all’Inter per restare in scia del Napoli. Era la notizia migliore delle ultime settimane, il ritorno in versione bomber del capitano nerazzurro", sottolinea il Corriere della Sera .

"Lautaro mette in discesa una partita nella quale l’Inter si scotta col fuocherello offensivo dell’Empoli solo nel finale, ma allo stesso tempo fatica a lungo per trovare il varco giusto. Anche dopo il vantaggio a inizio ripresa, i nerazzurri sfondano solo grazie a un’arrampicata in area di Dumfries, che schiaccia il pallone di testa su corner di Asllani e mette la vittoria in sicurezza, al riparo dell’ennesimo gol subito in casa (13 in 11 partite). Nel finale poi Thuram in contropiede, dopo la verticale di Barella per Arnautovic, arrotonda il punteggio e riporta l’umore al livello giusto: quello di una squadra che in questo momento non è così brillante, ma tiene il passo scudetto del Napoli. E ritrova per la prima volta dal 10 maggio i gol dei suoi due bomber nella stessa partita".