Un risultato che sorride a Conte, che conserva il primato in classifica mentre restano i rimpianti per l'Inter

"Inter e Napoli non si fanno male, un tempo e un gol per uno con il risultato che la classifica si accorcia e allarga i confini dell’incertezza. Conte, nel suo vecchio stadio, prende un pareggio che vale il primo posto in solitudine, ma non può certo rilassarsi perché l’Inter è a un solo punto di distanza e con i campioni in carica ci sono le rampanti, Atalanta, Fiorentina e Lazio, belle e determinate". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al pareggio tra Inter e Napoli.