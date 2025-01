L’assenza di Calhanoglu (probabilmente out domenica a Venezia, ma fermatosi in tempo), si è sommata a quella di De Vrij sul 2-2 (solo crampi per lui) e racconta di un gruppo di veterani che scricchiola e di sostituti non sempre all’altezza: sia chi gioca sempre, ma non è un marcatore feroce come Bisseck, sia chi gioca poco come Asllani, che non trova mai il ritmo per non far rimpiangere il turco. E anche le modalità dell’ingresso di Zielinski e Frattesi accendono una spia sul cruscotto di Inzaghi: giocatori ambiziosi che per 4 gare di fila non partono titolari faticano a connettersi sempre nel modo ideale. A questo scenario, non preoccupante ma nemmeno idilliaco, si aggiunge una certa presunzione: «Sul 2-0 abbiamo smesso di giocare» ha tuonato Lautaro. E anche nelle altre sconfitte una certa rilassatezza è subentrata presto, nonostante l’elettricità di Inzaghi.