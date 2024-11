Il grande dubbio di formazione dell'Inter in vista della gara contro il Verona riguarda il partner d'attacco di Thuram: Lautaro, Taremi e Arnautovic si giocano una maglia da titolare e, secondo Tuttosport, sarebbero in crescita le quotazioni dell'austriaco. Ecco il perchè: "L'Inter andrà in campo domani alle 15, non il massimo per i tanti nazionali rientrati soltanto oggi alla base. Tra questi ci sono Mehdi Taremi e soprattutto Lautaro Martinez, reduce dal gran gol segnato al Perù. I due ieri si sono regolarmente presentati alla Pinetina e oggi seguiranno la squadra a Verona avendo nelle gambe una sgambata più la rifinitura odierna.