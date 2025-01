Dumfries straripante. “Da dopo il rinnovo sta volando. Lui e Lautaro…”

"L’argentino e l’olandese hanno siglato 8 delle ultime 13 reti mandate a referto dalla squadra di Inzaghi, suddividendole in maniera equa con 4 centri a testa, e allo stesso tempo mettendo in mostra una condizione fisica in costante crescita rispetto al resto dei compagni, che invece stanno attraversando una fase meno brillante. Anche stasera Lautaro e Dumfries proveranno a vestirsi da trascinatori perchè, nonostante il calendario non conceda alcuna tregua, Inzaghi non ha la minima intenzione di privarsi di nessuno dei due e a maggior ragione in una fase in cui c’è la concreta possibilità di proseguire una striscia così positiva a livello personale", commenta il Corriere dello Sport.