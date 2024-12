Inter, occhio ai finali: su 15 gol, 7 sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora

Sotto la lente d'ingrandimento l'ultimo quarto d'ora delle partite dell'Inter. Il Corriere dello Sport parte dal colpo incassato a Leverkusen al 90esimo che ha cancellato l'imbattibilità in Champions ed è costato tre punti importanti alla squadra di Inzaghi. E se era una prima in Coppa, è invece una situazione che si è ripetuta in campionato. Dei 15 gol subiti in totale dalla formazione nerazzurra in Serie A, ben 7 sono arrivati nel finale di partita. Le disattenzioni nel finale sono costate finora i tre punti contro il Milan per il gol di Gabbia al novantesimo, i due punti contro il Genoa con il 2 a 2 di inizio campionato e i due punti contro la Juve nel 4-4 finale raggiunto da Yildiz quando mancavano otto minuti allo scadere.