L'infortunio rimediato da Nicolò Barella spalanca le porte a Davide Frattesi: l'ex centrocampista del Sassuolo, già titolare giovedì in Coppa Italia contro l'Udinese, con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto anche lunedì sera contro il Como. Un'altra occasione per dimostrare il suo valore e per rinforzare il suo status all'interno della squadra, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Senza l'ex Cagliari, scalpita Davide Frattesi, assaltatore specializzato in vantaggio rispetto a Piotr Zielinski. Il polacco può recitare su ogni copione, ma nei pensieri dell'allenatore occupa "naturalmente" il ruolo di vice-Mkhitaryan. In ogni caso, sono le duemezzali che hanno appena passato il turno da titolari in Coppa Italia e che iniziano spesso e volentieri pure le partite di Champions: considerarle "riserve" è il grande lusso dei campioni di Italia"