FCIN1908 / Inter, verso il Como: Frattesi in vantaggio. Cosa filtra su Barella

Le novità da Appiano Gentile verso Inter-Como, in programma lunedì alle ore 20.45. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, c'è Davide Frattesi in vantaggio su Mkhitaryan per il posto da mezzala destra. Possibile chance dal 1' per l'ex Sassuolo, accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan. A sinistra pronto Dimarco, a destra Dumfries.