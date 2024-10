Il giorno dopo Empoli-Inter, la Gazzetta dello Sport premia Davide Frattesi . Nelle pagelle del quotidiano, è il centrocampista il migliore in campo nei nerazzurri, 7,5 per lui: "Il bel problema di Inzaghi e Spalletti. Con Frattesi si parte spesso da 1-0, qui i gol sono due e importantissimi. Il centrocampista-goleador". 7 per Lautaro Martinez : "Inesistente per un tempo, esclusa una mezza occasione, poi si sente eccome: l’assist del 2-0 a Frattesi e il gol, il 134° con l’Inter, primo straniero".

6,5 per Simone Inzaghi: "Unica variazione sul tema è il play: non Zielinski, ma Barella e poi Micki. Il resto è molto inzaghiano, anche i cambi (e forse una sferzata all’intervallo)". Bisseck 6: "Un intervento non è proprio da manuale, ma non si può dare un’insufficienza a un difensore se gli avversari praticamente non entrano mai in area". Sommer s.v.: "Spettatore pagato, nel senso che prende lo stesso lo stipendio anche se poteva chiedere un permesso. Non un tiro, una sola azione pericolosa".