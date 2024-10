Il calciatore è entrato nella gara contro l'Empoli, all'81esimo, quando ha sostituito Stephan de Vrij. "L'argentino - scrive l'Inter sul suo sito ufficiale - nei dodici minuti in campo è stato coinvolto ripetutamente nel possesso palla dell'Inter: l'argentino ha giocato 15 palloni, completando 14 passaggi su 14 tentati". Numeri positivi per una prestazione che ricorderà per l'emozione dell'esordio in nerazzurro.