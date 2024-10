E si parla del fatto che la squadra nerazzurra incassa troppo, 13 gol subiti in 9 giornate di campionato come l'anno scorso ne aveva subite in 27. Non possono essere una spiegazione gli errori individuali, sembra esserci di più e sembra arrivare da come la squadra di Inzaghi attacca. "Occupando spazi in modo differente da come faceva un anno fa, perché la corsa di tanti non è più la stessa (capita, invecchiando), perché non c’è partita che Inzaghi faccia la conta senza avere qualche infortunato. E così si accorcia anche la sua coperta, soprattutto in mezzo al campo, dove quando manca Calhanoglumanca quasi tutto", si legge.