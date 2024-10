Ci sono una serie di cose che prima non succedeva e che l'Inter non era abituata a ricevere: la palla di Cabal Alex Sandro difficilmente l'avrebbe data. Quello che fa la Juve non è quello a cui l'Inter è abituata: già è molto più disattenta per ragioni di sazietà di stomaco, in più una Juve diversa ha fatto sì che andasse in tilt. E poi non c'è sempre da trovare sempre il colpevole, tipo il cambio di Bisseck per Pavard: non è sempre azione e reazione. Certo che l'allenatore sposta, ma sentir dire che l'Inter pareggia perché Bisseck non è Pavard mi sembra una puttanata fotonica. La frase dei quattro tiri di Inzaghi? Io la interpreto "non è che il nostro portiere pari tantissimo eh", ma non ho sentito un commento in questo senso, io l'ho pensata dal primo secondo".